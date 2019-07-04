Всемирные игры ТАФИСА могут состоятся в Нижнем Новгороде в 2024 году Спорт

Фото: Юлия Горшкова

Церемония подписания контракта между Олимпийским комитетом России и Международной ассоциацией "Спорт для всех" (ТАФИСА) состоялась 10 июля 2019 года в нижегородском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нижний Новгород выдвинут от России на право проведения в 2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность этого события для региона.

"Очень здорово, что Нижний Новгород будет бороться за право провести у себя в 2024 году Всемирные игры ТАФИСА. В случае успеха российской заявки в регион приедут спортивные делегации, а значит и болельщики из 100 стран мира", - отметил Глеб Никитин.

"Программа игр рассчитана на семь дней. Нам бы очень хотелось, чтобы стадион "Нижний Новгород" стал одной из ключевых площадок игр. Здесь также может пройти церемония открытия", - добавил глава региона.

Программа Всемирных игр ТАФИСА состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта – самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта).

"Одна из основных целей ТАФИСА – развитие и продвижение массового спорта. В рамках нацпроекта "Демография" у нас реализуется проект "Спорт – норма жизни". И его самая главная и правильная задача – увеличить количество людей, занимающихся спортом. И, конечно же, такой ключевой главной точкой могут стать Игры ТАФИСА", - сказал присутствовавший при подписании соглашения заместитель губернатора региона Александр Югов.

В пресс-службе пояснили, что соглашение между Олимпийским комитетом России и ТАФИСА является обязательным условием участия страны в заявочной кампании и вступит в силу только в случае победы страны на выборах хозяйки Игр-2024. Они пройдут во время Генеральной Ассамблеи ТАФИСА, которая состоится в Токио с 13 по 17 ноября 2019 года в рамках 26-го Всемирного конгресса организации. В случае успеха российской заявки ОКР станет первым национальным олимпийским комитетом-организатором этих соревнований.

"Нижний Новгород – это город, который себя хорошо зарекомендовал с точки зрения проведения больших спортивных мероприятий. Он имеет очень богатую историю, но при этом молодое лицо. И, безусловно, эти факторы как никогда лучше с нашей точки зрения могут представить нашу страну партнерам, которые приедут к нам сюда в гости", - отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ожидается, что в случае успеха российской заявки Нижний Новгород посетит руководство Международного олимпийского комитета, представители ВОЗ, ЮНЕСКО и национальных олимпийских комитетов.

Одним из главных событий Игр станет "Всемирный день ходьбы", который пройдет одновременно во всех субъектах РФ с главной площадкой в Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия специальный телемост-эстафета объединит 11 городов из каждого часового пояса. На пеший маршрут в столице Нижегородской области выйдут все участники и гости соревнований. Завершится День ходьбы на центральной площади Нижнего Новгорода, где будет организована площадка для показательных выступлений по национальным и новым видам спорта.

В "Школьный день" члены делегаций посетят около 80 образовательных учреждений Нижегородской области, где расскажут учащимся о своих странах и традициях, проведут показательные выступления и мастер-классы.

В течение двух дней на улицах, площадях и набережных Нижнего Новгорода будет проходить "Фестиваль традиционных видов спорта", а заключительный день участники и гости Игр посвятят знакомству с достопримечательностями региона.

Кроме того, в рамках Игр запланировано проведение международной конференции, посвященной развитию массового спорта и роли МОК и НОКов в этом процессе. В мероприятии примут участие представители МОК, ЕОК, АНОК, ОКР и национальных олимпийских комитетов.