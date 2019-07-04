Школы Нижнего Новгорода обещают подготовить к учебному году до 14 августа Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода обещает подготовить городские школы к новому учебному году до 14 августа. Об этом заявила заместитель главы Нижнего Новгорода Любовь Сачкова.

Она отметила, что по поручению мэра Владимира Панова приемка школ города началась 20 июня.

Любовь Сачкова сказала, что сейчас уже подготовлено 60 городских школ, что составляет 38% от общего количества. В основном работы выполняются по устранению предписаний надзорных органов – это Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Всего на подготовку к новому учебному году выделено 155 млн рублей из разных источников финансирования.