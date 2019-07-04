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Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области рассказали, как выбрать шоколад по ГОСТу во Всемирный день шоколада (отмечается 11 июля).
"Требования ГОСТа могут различаться в зависимости от вида шоколада, но есть и общие требования: недопустим белый налет на поверхности продукта, зараженность вредителями", - пояснил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.
Сегодня производители предлагают шоколад самых разных вкусов.
"Основные ингредиенты качественного шоколада – какао тертое и какао-масло. Чем больше тертого какао в составе, тем лучше и полезнее продукт. Какао порошок, соевый лецитин – эти добавки безвредны, но и не несут пользы, они являются недорогими аналогами тертого какао и какао-масла. Если они стоят в составе первыми или заменяют какао и какао-масло – это серьезный повод задуматься о качестве шоколада. Совершенно не приветствуется использование растительных жиров в шоколаде – во-первых, производитель должен обязательно указать их наличие на этикетке, во-вторых, в хорошем шоколаде таких заменителей какао-масла быть не должно", - объяснила инженер-химик Нижегородского ЦСМ Вотякова Светлана.
Что должно быть на этикетке качественной плитки шоколада согласно ГОСТу?
- Наименование продукта, изготовителя и его адрес.
- Дата изготовления, срок годности, условия хранения.
- ГОСТ 31721-2012.
- Масса нетто, пищевая ценность в 100г (белки, жиры, углеводы + энергетическая ценность).
- Состав (обязательно перечисляются все добавки).
- Информация о наличии ГМО и растительных жиров.
- Массовая доля масла какао в процентах (исключая шоколад с начинкой).
Однако есть и дополнительные требования к отдельным видам шоколада:
- Массовая доля общего сухого остатка какао или, по-простому, содержание какао-бобов в процентах (для молочного, темного и горького шоколада).
- Массовая доля общего жира, сухого обезжиренного остатка какао (для молочного шоколада).
- Массовая доля обезжиренного остатка молока и молочных продуктов и молочного жира (для молочного и белого шоколада).
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