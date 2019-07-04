Более 3 млн рублей будет направлено на соцпроекты в Дзержинске Нижегородской области Общество

Бюджетные субсидии в размере 3,3 млн рублей на конкурсной основе предоставлены общественным некоммерческим организациям Дзержинска на реализацию девяти социальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

"На конкурс от восьми общественных организаций были поданы заявки на субсидирование проектов, касающихся спорта, патриотического воспитания. Комиссия решила поддержать всех заявителей", - прокомментировал член конкурсной комиссии депутат Юрий Шахунц.

Социальные проекты общественников, которые получат поддержку городского бюджета, 10 июля 2019 года определила сегодня конкурсная комиссия под председательством управляющего делами администрации города Елены Фоминой. В состав комиссии вошли депутаты городской Думы Юрий Шахунц и Екатерина Стрижова.

Проекты были предложены по трем направлениям – организация мероприятий гражданско-патриотической направленности (сумма субсидий 300 тысяч рублей), реализация культурно-просветительских программ и мероприятий (сумма субсидий 100 тысяч рублей), развитие физической культуры и спорта (2 900 тысяч рублей).

Свои проекты для получения субсидий представили АНО "ФК "Химик", РОО "Нижегородская любительская баскетбольная лига", ООИК "ПараПлан", Ассоциация "Хоккейный клуб "Дзержинск", НРОО "Федерация чирлидинга и чир спорта", городская организация ветеранов, АНО "Ветераны боевых действий города Дзержинска", НОООИ "Интеграция".

Например, городская организация ветеранов предложила организовать конкурс между музеями образовательных учреждений и предприятий города "Растим патриотов России", Федерация чирлидинга – провести фестиваль спорта "Я выбираю спорт", а параплановцы – провести открытый областной турнир по игре бочча, приуроченный к декаде инвалидов.

В итоге по решению конкурсной комиссии средства были распределены следующим образом:

АНО "Ветераны боевых действий" на проекты "Областная спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди военно-патриотических объединений и кадетских классов Нижегородской области", "Областной туристический слет инвалидов-колясочников, инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей и членов семей погибших" будет направлено 150 тысяч рублей, городскому совету ветеранов на проект "Растим патриотов России" - 150 тысяч рублей.

НОООИ "Интеграция" для реализации культурно – просветительской программы, посвященной 220-летию А.С.Пушкина – 100 тысяч рублей. АНО "ФК "Химик" для участия футбольной команды города в Первенстве и Кубке России III дивизиона будет направлено 2500 тысяч рублей, на финансирование проектов РОО "Нижегородская любительская баскетбольная лига", Ассоциация "Хоккейный клуб "Дзержинск", ООИК "ПараПлан" - по 75 тысяч рублей, НРОО "Федерация чирлидинга и чир спорта" получит субсидию в размере 175 тысяч рублей.

"Практика субсидирования общественников на конкурсной основе в Дзержинске реализуется первый раз. С моей точки зрения, на заседание конкурсной комиссии нужно приглашать представителей организаций, подавших заявки. Чтобы члены комиссии имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы по проектам", - прокомментировал Юрий Шахунц.

"По моему мнению, важно поддерживать спортивные проекты, те, которые, в первую очередь, направлены на поддержку массового спорта. В этом случае наши дети смогут попробовать себя в разных видах спорта, не тратя средств из семейного бюджета. И в итоге вырасти сильными и здоровыми", - добавил он.

СПРАВКА:

Общая запрашиваемая сумма по проектам, представленным на конкурсы, составила 6,7 млн рублей. Проектами предусмотрено, в том числе, собственное финансирование и помощь спонсоров.