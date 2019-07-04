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Икона с частицей мощей святителя Николая Чудотворца прибудет в Нижний Новгород 15 июля 2019 года. Она пробудет в храме в честь иконы Божией Матери "Казанская" (Зеленский съезд, 1) до 15 августа, сообщили в Нижегородской митрополии.
Торжественная встреча святыни состоится 15 июля в 11:00.
Ежедневно перед иконой будут совершаться молебны: по будням в 11:00; в субботу и воскресение — по окончании Божественной литургии.
Храм открыт с 8 до 18 часов.
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