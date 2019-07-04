Центр художественных ремесел в Дзержинске ремонтируют за счет бюджета и предпринимателей Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Центр художественных ремесел в дзержинске ремонтируют за счет бюджета и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В учреждении с начала лета уже заасфальтированы площадки перед входной группой и территории перед самим центром, завершаются кровельные работы, идет установка нового современного ограждения взамен старого аварийного забора, который простоял здесь 58 лет.

"Такой масштабный ремонт и благоустройство в учреждении дополнительного образования проводятся впервые", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что Центр художественных ремёсел – учреждение дополнительного образования, где возрождают былые традиции и ремесла. Центр очень востребован дзержинскими детьми и известен своими наработками и оригинальными обучающими программами и в городе, и в области. Здесь занимаются 1010 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Здание на проспекте Циолковского, в котором располагается центр, было построено в 1961 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Проблем в старом здании было много, и самая главная из них – протекающая крыша. Ее частично ремонтировали в 2012 году, но кардинальным образом это проблему не решило.

В апреле нынешнего года в ходе одного из своих субботних объездов в центре художественных ремесел побывал глава города Иван Носков. Осмотрев центр, он дал поручение проработать варианты финансирования необходимых работ. И вот уже в мае территорию перед входом в ЦХР и площадку перед самим центром заасфальтировали.

Также по поручению Ивана Носкова из бюджета города были выделены средства – около 500 тысяч рублей - на ремонт кровли здания. В мае 2019 года состоялся конкурс, который выиграло ООО "Эдгар". Сейчас эти работы уже практически завершены.

"Мы очень благодарны администрации за внимание к нуждам нашего учреждения и быструю адресную поддержку. За несколько месяцев стали решаться проблемы, которые не решались годами", - выразила мнение всего коллектива центра его директор Валентина Полунина.

Кроме того, в центре художественных ремесел появится новый забор. Эту работу взяло на себя одно из дзержинских предприятий, которое уже не в первый раз помогает городу и его социальной сфере. Аварийное кирпичное ограждение, которому больше 60 лет, демонтировали, и сейчас на его месте рабочие устанавливают новый современный металлический забор. "Рисунок" будущего забора выбирали сами педагоги ЦХР.