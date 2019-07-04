Сортировщики банкнот: рейтинг производителей

Производители устройств автоматического счета валют и проверки их подлинности активно конкурируют за лидирующие позиции на рынке и лояльность коммерческих организаций. Финансовые предприятия, имеющие большой оборот валюты внутри своей среды, заинтересованы в приобретении наиболее продвинутого, инновационного оборудования, отвечающим всем современным стандартам безопасности. Чтобы удовлетворять ужесточающиеся с каждым годом требования, компании-производители детекторов банкнот активно развивают и модернизируют старые линейки, а также представляют новые версии счетчиков и аппаратов детекционного типа. Интернет-магазин банковского и офисного оборудования BankDetektor представляет свой топ компаний-производителей счетчиков банкнот и детекторов валют.

Отечественный производитель Dors представляет отечественные счетчики и детекторы банкнот на рынке банковского оборудования уже 30 лет. За это время товарный ряд устройств учета и проверки денежных купюр непрерывно развивался, пополняясь более точными и совершенными моделями. Детекторы банкнот Dors сейчас - это высокоточная аппаратура, нивелирующая человеческий фактор при подсчете и проверке купюр любого номинала. Детекторы оснащаются передовыми датчиками для выявления поддельных купюр: инфракрасные, ультрафиолетовые, комбинированные. За три десятилетия работы, продукция Dors завоевала себе бескомпромиссную репутацию как на внутреннем, так и на международном рынке банковского оборудования. Счетчики банкнот Dors - выбор профессионалов, рационально расходующих свои силы и время.

Основанная в 2007 году компания DoCash были одни из самых молодых на рынке оборудования для банков. Амбициозные, но дальновидные – разработчики DoCash смогли представить миру своё видение на разработку аппаратов учета и проверки валюты. Счетчики банкнот DoCash можно охарактеризовать двумя словами: мобильные и бюджетные. Небольшие ультрафиолетовые и инфракрасные детекторы стали крайне полезны в небольших организациях контроля и учёта финансов, позволяя быстро проверять валюту на подлинность минимальными усилиями оператора. Проверка единичных купюр осуществлялась за секунды, что, в конечном счете, стало фундаментальным преимуществом детекторов DoCash. Сейчас они повсеместно встречаются в ресторанах, кофейнях магазинах одежды или любой другой рознице.

Последний производитель в списке – интернациональная компания Cassida. Они также появились на слуху в 2007 году и за двадцать лет своей истории смогли развиться до четырёх головных представительств: в Северной Америке, в Странах Ближнего Востока, Евразии и Центральной Азии. В товарном ряде устройств Cassida присутствуют совершенные детекторы автоматического и просмотрового типов, принимающие купюру пачкой или одной единицей. Счетчики банкнот Cassida отличаются своей мобильностью, хотя встречаются и более габаритные, стационарные варианты. Развитие и поддержка качества своей продукции позволяют не сдавать лидирующие на рынке оборудования для коммерческих организаций, поэтому компания Cassida считается одной из передовых в мире.

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