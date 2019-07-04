Близость ОКН и краснокнижные растения: строительство дома на Провиантской-Ульянова ведется, несмотря на запрет Общество

Стройплощадка в 2017 году Фото: с сайта Экоцентра "Дронт"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительные работы ООО "Дом на Провиантской" во дворе дома № 45А по ул. Ульянова продолжаются, несмотря на выданные предостережения от УГООКН и Госстройнадзора. Об этом сообщает нижегородский активист Олеся Филатова в социальной сети Facebook.

"На Ульянова, 45А у дома Алексеева снова собралась техника и бригада рабочих, которые начинают незаконные строительные работы. Межевой знак снесён. Проезд не согласован. Работы намеренно начали вести в субботу", - сообщала она в начале июня.

Сейчас, по ее словам, строительные работы ведутся полным ходом. Хотя, по документам, на данном участке это не допустимо до устранения замечаний регионального Госстройнадзора, управления государственной охраны объектов культурного наследия и МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода".

(скрин видео: Олеся Филатова)

Отметим, что аукцион на право развития застроенных территорий в квартале улиц Ульянова – Провиантская – Ковалихинская – Трудовая на исторической территории "Старый Нижний Новгород" был проведен администрацией Нижнего Новгорода в 2013 году. ООО "Дом на Провиантской" получил разрешение на разработку проекта планировки и межевания территории. В 2014 году застройщик представил проект строительства многоквартирного жилого дома. В 2018 году – получил разрешение на строительство.

Нарушения в сфере сохранения ОКН

Основным нарушением является тот факт, что в проекте строительства многоквартирного дома не предусматривается обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения, пояснила градозащитник, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова.

Рядом со стройплощадкой находится дом, где в 1941-1980 гг. жил инженер-кораблестроитель Ростислав Алексеев (ул. Ульянова, 45А). Поскольку ООО "Дом на Провиантской" не ведет мониторинг состояния объектов капитального строительства, попадающих в зону влияния котлована, во время строительных работ дом может пострадать или вовсе обвалиться, заметила она.

(Дом конструктора Алексеева, фото: с сайта Экоцентра "Дронт")

Другое нарушение в том, что застройщик к июню 2019 года разработал, но не реализовал проект обеспечения сохранности объекта археологического наследия – культурного слоя Нижнего Новгорода, в границы которого попадает участок строительства.

Нарушение правил благоустройства

Многочисленные проверки, инициированные активистами, жителями дома и администрацией Нижнего Новгорода показали, что на стройплощадке отсутствуют предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

На территории нет пункта мойки колес автотранспорта, поэтому происходит вынос грунта и грязи колесами на городскую территорию. Сам застройщик очистку близлежащих территорий не осуществляет, обратили внимание градозащитники.

(фото: Петр Блинов)

Также выяснилось, что ООО "Дом на Провиантской" не выполняет мероприятия по сохранению зеленых насаждений в зоне строительства. Несмотря на то, что это предусмотрено нормативными актами.

Нарушения в сфере экологического законодательства

Среди зеленых насаждений на территории стройплощадки – три вида растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. Об этом сообщили в экологическом центре "Дронт".

Речь идет о зеленчуке желтом, лилии саранка и спирее городчатой. Есть угроза их уничтожения в ходе проведения строительных работ.

Причем пересадить эти растения на другое место нельзя. Они могут не прижиться и погибнуть.

Нарушения, если не будут устранены, могут привести к аннулированию разрешения на строительство.