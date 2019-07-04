"Рок Чистой Воды-2019" впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной Культура и отдых

"Рок Чистой Воды-2019" впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщили организаторы в пресс-центре "Комсомольской правды – Нижний Новгород".

Они напомнили, что первый фестиваль "Рок Чистой Воды" состоялся тогда еще в городе Горьком в 1990 году. И вот после 26-летнего перерыва в 2016 году фестиваль был возрожден. Как самое яркое и зрелищное музыкальное событие 2016 года "Рок Чистой Воды" стал лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Возвращение года", а в 2017 году фестиваль получил премию "Серебряный лучник".

В этом году, фестиваль впервые будет проходить не на пл.Минина, а на новой площадке Нижне-Волжской набережной возле Речного вокзала. Вход свободный.

Фестиваль пройдет 27 июля 2019 года. В этом году в нем примут участие 14 групп, среди которых Браво, Альянс, Tequilajazzz, Пилот, Инна Желанная, Н.Э.П, Хроноп, SHORTPARIS, Two Siberian’s и другие из городов Поволжья и Нидерландов.

Их выступления начнутся в 12:00 и завершатся сюрпризом от музыкантов в 23:00.

Организаторы надеются собрать на мероприятие до 40 тысяч зрите¬лей самых разных социальных и возрастных групп.

Фестиваль получил поддержку администрации города и правительства Нижегородской области.

Большое внимание будет уделено экологическим вопросам, таким как раздельный сбор мусора, сохранение чистоты реки Волги и бережного отношения к окружающей среде, к Нижнему Новгороду.

"Рок-музыка служит объединяющим фактором, но меняет мир к лучшему не она, а сами люди. Общественное мнение способно изменить мир к лучшему, а рок музыка — это рупор общества относительно всех противоречий, возникающих в нашей жизни, а именно экологические проблемы и гибель природы являются в наше время теми бедами, о которых надо звонить во все колокола", - отметили организаторы.

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