Два проекта нижегородских первичных партийных отделений стали победителями всероссийского конкурса "Единой России" Политика

Первичные отделения "Единой России" из Воскресенского района и города Арзамаса стали победителями всероссийского партийного конкурса общественно значимых проектов.

Старт первому конкурсу социальных проектов "первичек" был дан на XVIII съезде партии "Единая Россия". Всего на конкурс пришло более 6 тысяч заявок со всех регионов страны, в финал отобрали 200 проектов.

"Активное соседство" в Арзамасе

Среди победителей - проект "Активное соседство" первичного отделения №51 города Арзамаса. Проект предполагает благоустройство 50 спортивных площадок, проведение экологических квестов, создание общественного совета микрорайона и карты проблем, а также вовлечение подростков в соревнования по дворовым видам спорта, проведение Дня микрорайона и конкурса "Лучший дом".

Благоустройство в Воскресенском

В рамках реализации второго проекта-победителя в поселке Воскресенском будет благоустроен дорожный участок, соединяющий два здания школы. В планах - выложить брусчатку, обустроить лестницу, сделать пандусы для мам с колясками и маломобильных граждан.

Депутат Государственной Думы Артем Кавинов вручил представителям первичной организации диплом победителя, и совместно они обсудили ближайшие планы по реализации проекта.

"Ключевое в этом конкурсе то, что мы помогаем "первичкам", которые являются фундаментом Партии. Я очень рад, что из шести тысяч заявок в финал вышли два проекта из Нижегородской области. И одна из них на моем депутатском округе в Воскресенском районе. С одной стороны, проект простой, и решение его лежит на поверхности. Два здания школы, между ними дорога, и требуется качественный благоустроенный переход. С другой - проект принципиально меняет историю, которая ежедневно касается порядка 2 тысяч человек, которые проходят по этой дороге", - поделился мнением по реализации проекта Артем Кавинов.

Депутат отметил, что этот конкурс – хороший стимул для укрепления первичных организаций, которые сегодня, безусловно, являются главной основой партийного движения.

Победители в ближайшее время получат грантовую поддержку на реализацию своих проектов. Воплотить идеи в жизнь активистам предстоит до конца сентября этого года.

Как сообщил и.о. руководителя исполнительного комитета НРО "Единой России" Дмитрий Кабайло, всего от Нижегородской области на конкурс было отправлено более 100 проектов.

"Тематика проектов определялась вместе с жителями, все они направлены на решение конкретных проблем в разных сферах: благоустройство территорий, оборудование детских и спортивных площадок, оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам, поддержка молодежи, семьи, детей. Много предложений касалось патриотического воспитания, экологии, развития спорта. Самое главное, что все они основаны на реальных запросах наших жителей", - подчеркнул он.

Кроме этого, эксперты НРО "Единой России" из всех представленных нижегородских проектов выберут самые интересные и социально значимые, которые получат поддержку уже на региональном уровне.