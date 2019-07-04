Последние новости рубрики Бизнес
11 июля 2019 15:19  [63] Облигациям банка "Открытие" присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU)
11 июля 2019 14:18  [111] Долги по зарплате ООО "Саровское Управление Строительства" в 2,3 млн рублей погашены после вмешательства прокуратуры
11 июля 2019 14:04  [96] Альфа-Банк признан лучшим банком для малого и среднего бизнеса по версии Euromoney
11 июля 2019 11:00  [252] Дзержинский "Оргсинтез ПроЛаб" намерен в 2020 году создать II очередь производства акриловых дисперсий
11 июля 2019 09:51  [170] Пять лет получил директор фирмы Дзержинска за мошенничество с налогами в особо крупном размере
10 июля 2019 18:11  [206] Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке
10 июля 2019 17:16  [238] Финансовый рынок переходит на независимую оценку квалификаций
10 июля 2019 15:38  [346] "Росгосстрах" на новом этапе развития возглавит один из лучших менеджеров на российском страховом рынке
10 июля 2019 14:24  [450] Нижегородский "БИИС-Инвест" планирует запустить производство светодиодов за 2,4 млрд рублей в 2023 году
10 июля 2019 12:22  [148] Банк "Открытие" выдал 100 млрд рублей кредитов МСБ
Бизнес

Долги по зарплате ООО "Саровское Управление Строительства" в 2,3 млн рублей погашены после вмешательства прокуратуры

11 июля 2019 14:18  [111] Бизнес

Долги по зарплате ООО "Саровское Управление Строительства" в 2,3 млн рублей погашены после вмешательства прокуратуры.

Прокуратурой Сарова Нижегородской области проведена проверка соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что на предприятии ООО "Саровское Управление Строительства" (далее – ООО "Сарус") с ноября 2018 года образовалась задолженность.

В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования, удалось существенно снизить размер задолженности.

Прокурором ЗАТО г.Саров в отношении генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 2 административных дела в отношении должностных лиц, 4 административных дела в отношении юридического лица, также объявлено 2 предостережения, внесено 4 представления об устранении выявленных нарушений, принесено 2 протеста на противоречащие локальные акты предприятия в области оплаты труда.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 должностных и 2 юридических лица привлечены к административной ответственности.

В суды общей юрисдикции направлено 87 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО "Сарус" в пользу работников начисленной и невыплаченной заработной платы на сумму 3 667 210 рублей, которые рассмотрены, судебные приказы вынесены и направлены на исполнение в службу судебных приставов.

Кроме того, по данному факту прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

В рамках расследования данного уголовного дела приняты меры обеспечительного характера в виде наложения ареста на личный автотранспорт генерального директора "Audi Q5".

Генеральный директор неоднократно заслушивался на заседаниях рабочей группы в прокуратуре Сарова.

С учетом прокурорского вмешательства генеральным директором общества изыскиваются денежные средства, за счет которых долг перед работниками предприятия погашен на сумму 2,3 млн рублей.

Вопрос окончательного погашения задолженности находится на контроле, отметили в прокуратуре Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph