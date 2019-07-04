Долги по зарплате ООО "Саровское Управление Строительства" в 2,3 млн рублей погашены после вмешательства прокуратуры Бизнес

Долги по зарплате ООО "Саровское Управление Строительства" в 2,3 млн рублей погашены после вмешательства прокуратуры.

Прокуратурой Сарова Нижегородской области проведена проверка соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что на предприятии ООО "Саровское Управление Строительства" (далее – ООО "Сарус") с ноября 2018 года образовалась задолженность.

В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования, удалось существенно снизить размер задолженности.

Прокурором ЗАТО г.Саров в отношении генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 2 административных дела в отношении должностных лиц, 4 административных дела в отношении юридического лица, также объявлено 2 предостережения, внесено 4 представления об устранении выявленных нарушений, принесено 2 протеста на противоречащие локальные акты предприятия в области оплаты труда.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 должностных и 2 юридических лица привлечены к административной ответственности.

В суды общей юрисдикции направлено 87 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО "Сарус" в пользу работников начисленной и невыплаченной заработной платы на сумму 3 667 210 рублей, которые рассмотрены, судебные приказы вынесены и направлены на исполнение в службу судебных приставов.

Кроме того, по данному факту прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

В рамках расследования данного уголовного дела приняты меры обеспечительного характера в виде наложения ареста на личный автотранспорт генерального директора "Audi Q5".

Генеральный директор неоднократно заслушивался на заседаниях рабочей группы в прокуратуре Сарова.

С учетом прокурорского вмешательства генеральным директором общества изыскиваются денежные средства, за счет которых долг перед работниками предприятия погашен на сумму 2,3 млн рублей.

Вопрос окончательного погашения задолженности находится на контроле, отметили в прокуратуре Нижегородской области.