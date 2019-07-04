ОПГ в Нижегородской области занималась хищением бензина из магистральных нефтепродуктопроводов Происшествия

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

Правоохранители задержали в Нижегородской области организованную преступную группировку (ОПГ), которая занималась хищением бензина из магистральных нефтепродуктопроводов. Об этом сообщает пресс-служба АО "Транснефть - Верхняя Волга".

Подозреваемых в этом преступлении задержали во время хищения нефтепродуктов путем криминальной врезки в нефтепродуктопровод (МНПП) "Горький-Рязань", который принадлежит "Транснефть - Верхняя Волга".

В ходе расследования выяснилось, что одним из организаторов преступной группы "является профессионал, ранее судимый за систематическое хищение дизельного топлива из МНПП", - пояснили в компании.

В отношении подозреваемых было возбуждено дело по подозрению в краже (ст. 158 УК РФ).

В компании "Транснефть-Верхняя Волга", которая функционирует на территории 13 субъектов РФ, в 2018 году было выявлено 67 несанкционированных врезок в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, задержано 57 правонарушителей, в отношении которых возбуждены уголовные дела.