Особенности и разновидности спирей

В мире существует множество разнообразных растений, которые привлекают внешними и внутренними характеристиками. Спирея - это растение рода декоративных кустарников, довольно популярное в Гималаях и Мексике. Подробную информацию о нем можно узнать на этом сайте.

Особенности растения

В мире насчитывается более 100 разновидностей спиреи. Некоторые виды достаточно устойчивы к морозам, поэтому прекрасно переносят сухой климат и требуют качественного грунта. Размножается это растение путем черенкования или через семена.

Многие садоводы выбирают это растение для собственного дома из-за его внешней привлекательности. Существует огромное разнообразие цветов и окрасок спирей, в зависимости от вида куста. Кроме того, существуют виды “хамелеоны”, которые меняют свой окрас в зависимости от времени года. Высота растения может превышать 2 метра.

Также виды спирей отличаются по продолжительности цветения. К примеру, летние типы выращиваются длительнее, но при этом массово. Первые цветения появляются на 3 год жизни.

Применяют такие кусты в разных сферах. К примеру, растение имеет массу полезных свойств, которые активно применяют в лечебных целях. А вот благодаря внешней привлекательности, спирей обычно используют в ландшафтном дизайне. Кроме того, корневая система отлично укрепляет почву.

Классификации спирей

Спиреи различают по сезону цветения. Наиболее популярный вид - весеннецветущий. Цветение этих растений происходит в конце весны - начале лета. Почки находятся в прошлогодних ветвях, поэтому кусты обрезают, когда они полностью отцветут. Выделяют следующие разновидности спирей:

• Серая. Этот кустарник гибридный и был выведен в середине 20 века. Листья спиреи серые, из-за чего этот вид получил такое название. Высота куста - до 2 метров.

• Аргута. Этот вид ранней спиреи, которая цветет одной из первых. Отличается сильным цветением и массовостью, поэтому часто выращивают в садах.

• Вангутта. Этот кустарник относят к прошлогодним. Высота набега достигает 2 м. Цветки белого окраса и собраны в небольшие зонтики.

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