Власти и нижегородцы договорились, что инвестор при строительстве гостиницы на Мануфактурной учтет мнение жителей Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 11 июля встретились с жителями улицы Мануфактурной и обсудил волнующие их вопросы, связанные со строительством гостиницы в границах улиц Мануфактурная и Совнаркомовская. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Внимательно слежу за этой темой. Изначально, на мой взгляд, параметры проекта действительно не учитывали интересы жителей, сейчас частично они уже изменены. Мне очень понятна обеспокоенность людей. Наша задача состоит в том, чтобы снять все законные претензии людей",- сказал Глеб Никитин.

На сегодняшний день часть претензий уже снята. Обеспечен проезд транспорта к домам: застройщик согласился в случае строительства гостиницы отремонтировать дорогу за свои деньги и передать её на баланс муниципалитета. Новый проект гостиницы, с учетом дороги, застройщик в правительство области пока не представил, но Глеб Никитин заверил жителей, что проект будет изучен самым тщательным образом. Внешний облик гостиницы будет повторно рассмотрен на архитектурном совете.

Владимир Панов подчеркнул, что также целиком разделяет опасения жителей, но одна из основных проблем по освобождению дороги уже решена и, вместе с тем, новый объект с красивым архитектурным решением и благоустроенной окрестной территорией мог бы стать стимулом для развития района.

По итогам встречи Глеб Никитин настоял на том, чтобы проект проходил государственную, а не частную экспертизу, потому что это гарантирует все меры по сохранности расположенных рядом домов. После экспертизы застройщик должен будет обсудить проект с жителями.

"Если возникают законные вопросы и претензии к реализации проекта, мы будем эти вопросы задавать застройщику и в этом свете рассматривать перспективы строительства в принципе", - подвел итоги встречи глава региона.

И, наконец, Глеб Никитин предложил городским властям продумать возможность организации в этом микрорайоне нового общественного пространства, современного, благоустроенного и необычного.

Муниципальный земельный участок на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная в августе 2017 года был сдан в аренду ООО "НВСКНН" под строительство гостиницы со встроенной автостоянкой.

Весной 2019 года, когда застройщик начал на арендованном участке исследования, необходимые для подготовки проекта, у жителей окрестных домов появился ряд вопросов и опасений, связанных с проведением строительных работ. Это, в первую очередь, проезд к домам пожарной техники и автомобилей скорой помощи; состояние расположенных рядом жилых домов; инсоляция квартир, окна которых выходят на сторону выданного под застройку участка; правильность проведенного в 2009 году межевания и правомерность общественных слушаний, на основании которых был сформирован спорный земельный участок; наличие парковочных мест и установка еще одной детской площадки, которую хотели бы видеть жители окрестных домов (игровой комплекс стоит в районе дома №10 по Мануфактурной).