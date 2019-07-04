Теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца 11 июля
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Теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца Нижегородской области 11 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Буксир-толкач в составе с баржей при заходе в шлюз столкнулся с воротами Городецкого гидроузла. Баржа повредила контур уплотнителя, шлюз также получил повреждение.
Сейчас ведется расследование происшествия. Уже известно, что розлива нефтепродуктов и пострадавших нет.
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