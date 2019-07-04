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Происшествия

Теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца 11 июля

11 июля 2019 18:30  [107] Происшествия
Теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца 11 июля

Теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца 11 июля

Фото: НИА Нижний Новгород

Теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца Нижегородской области 11 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Буксир-толкач в составе с баржей при заходе в шлюз столкнулся с воротами Городецкого гидроузла. Баржа повредила контур уплотнителя, шлюз также получил повреждение.

Сейчас ведется расследование происшествия. Уже известно, что розлива нефтепродуктов и пострадавших нет.

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