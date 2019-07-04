Четыре человека погибли при столкновении с фурой на автодороге "Ряжск – Нижний Новгород": возбуждено уголовное дело Происшествия

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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП по ч.5. ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации регионального УГИБДД, 11 июля 2019 года в 21:00 на 4 км подъездного пути к мостовому переходу через р. Ока дороги "Ряжск – Нижний Новгород" в Навашинском районе, женщина-водитель (1981 г.р., стаж 8 лет), управляя автомобилем Лада Калина, в ливень не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с фурой Volvo.

В результате ДТП водитель и пассажиры Лады погибли (девушка 2002 г.р., женщина 1971 г.р., молодой человек 1999 г.р.).