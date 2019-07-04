Последние новости рубрики Происшествия
12 июля 2019 09:31  [67] Четыре человека погибли при столкновении с фурой на автодороге "Ряжск – Нижний Новгород": возбуждено уголовное дело
11 июля 2019 18:30  [273] Теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца 11 июля
11 июля 2019 15:06  [295] ОПГ в Нижегородской области занималась хищением бензина из магистральных нефтепродуктопроводов
10 июля 2019 11:34  [407] Похищение людей и присвоение квартир: участники нижегородской ОПГ получили от 4 до 19 лет
09 июля 2019 12:43  [347] Мотоциклиста госпитализировали с переломами ног после ДТП в Дзержинске 8 июля
08 июля 2019 11:48  [296] Более ста тысяч рублей украла нижегородка у микрофинансовой организации
08 июля 2019 09:22  [292] Скрывавшийся семь лет в Москве житель Сарова осужден за сбыт наркотиков
06 июля 2019 18:42  [763] Два автобуса с пассажирами столкнулись в Нижнем Новгороде вечером 6 июля
06 июля 2019 14:02  [397] Почти 700 литров дизтоплива похитил житель Городца Нижегородской области
05 июля 2019 10:52  [354] Цыгане под видом соцработников украли у инвалида в Богородске более 100 тысяч рублей
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении с фурой на автодороге "Ряжск – Нижний Новгород": возбуждено уголовное дело

12 июля 2019 09:31  [67] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП по ч.5. ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации регионального УГИБДД, 11 июля 2019 года в 21:00 на 4 км подъездного пути к мостовому переходу через р. Ока дороги "Ряжск – Нижний Новгород" в Навашинском районе, женщина-водитель (1981 г.р., стаж 8 лет), управляя автомобилем Лада Калина, в ливень не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с фурой Volvo.

В результате ДТП водитель и пассажиры Лады погибли (девушка 2002 г.р., женщина 1971 г.р., молодой человек 1999 г.р.).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph