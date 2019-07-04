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Заведующая сельским клубом в Дивеевском районе незаконно сдавала помещения в аренду. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 12 июля 2019 года.
Установлено, что в мае 2019 года заведующая сельским клубом по устной договоренности предоставила помещение клуба для реализации населению одежды и иных товаров. Договор аренды не заключался, оплата не производилась.
Собственником здания является муниципальный район в лице администрации. За согласием предоставить здание клуба в администрацию района учреждение культуры не обращалось.
Прокурором района в отношении заведующей возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ.
По результатам его рассмотрения в конце июня мировой судья судебного участка привлек заведующую к административной ответственности, штраф составил 4 тысячи рублей.
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