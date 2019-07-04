"Сегодня почта – высокотехнологичное предприятие-гигант", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем российской почты, который отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.



"За последние несколько десятков лет информационно-коммуникационные технологии шагнули далеко вперед, но, несмотря на все достижения современной техники, почта продолжает оставаться самым доступным и массовым средством связи.

Могучий и слаженный механизм российской почты трудится бесперебойно, доставляя миллионам людей их долгожданные почтовые отправления. Получение письменной корреспонденции и посылок, перевозка грузов, прием коммунальных и иных платежей, получение пенсий и иные разнообразные услуги доступны населению даже в самых отдаленных уголках нашей страны благодаря добросовестному труду, знаниям и опыту работников почтовой связи.

Сегодня почта – высокотехнологичное предприятие-гигант, вооружённое всеми современными средствами техники, которое ежедневно расширяет перечень услуг и формат обслуживания, чтобы сделать нашу жизнь максимально комфортной и удобной. Гарантом надежной и бесперебойной работы почты всегда есть и остаются высокий профессионализм почтовиков и их преданность профессии", - говорится в поздравлении.