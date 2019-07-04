Первые заболевшие клещевым энцефалитом появились в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первые заболевшие клещевым энцефалитом зарегистрированы в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства сейчас зарегистрировано уже четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Один заболевший заразился путем употребления некипяченого козьего молока, еще три человека не сдали клещей на исследование. По данным на 17 июля 2018 года в регионе регистрировалось два случая клещевого энцефалита.

Помимо клещевого энцефалита в Нижегородской области также зарегистрировано 27 случаев заболеваемости клещевым боррелиозом. Это количество сопоставимо с тем же периодом прошлого года.

Всего с начала активности клещей специалисты управления Роспотребнадзора исследовали около 7,7 тысяч клещей, которых им принесли жители региона, сняв с кожного покрова.