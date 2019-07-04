Дом, где провозгласили советскую власть в Балахнинском уезде, отреставрируют за 9,5 млн рублей Общество

Фото: с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дом, в котором на первом уездном съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов была провозглашена Советская власть в Балахнинском уезде, будет отреставрирован за 9,5 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Здание находится на ул. Ленина, 11 в Балахне и является объектом культурного наследия регионального значения.

Дом, который построил Пожарский

Дом расположен в исторической части города вблизи Никольской церкви. Он считается старейшей гражданской постройкой города. По легенде, одноэтажное здание было построено военачальником Второго народного ополчения 1612 года князем Пожарским.

С 2000 года там размещается судебные участки Балахнинского района Нижегородской области.

(фото с сайта госзакупок)

Дом сложен из кирпича до фронтона, тимпан его заполнен досками. Внутри дома, в подвале и на первом этаже остались сводчатые перекрытия и переходы, подтверждающие время его создания. Сохранились исторические печи.

Что будет сделано?

В ходе работ по сохранению здания планируется сделать внутреннюю перепланировку помещений. Будет восстановлена лестница в полуподвальное помещение, которое переоборудуется в архив. Существующий архив станет конвойным помещением.

Кроме того, подрядчику предстоит отреставрировать фасад, восстановить дополнительный вход, цоколь и отмостку здания. Фасады очистят от штукатурки, проведут реставрацию кирпичной кладки.

(фото с сайта госзакупок)

Планируется ремонт стропильной системы крыши, замена деревянной обрешетки и смена покрытия кровли на металл с полимерным покрытием.

Подрядчика определят 15 июля 2019 года. Источник финансирования - средства областного бюджета Нижегородской области. Срок выполнения работ – 153 календарных дней с даты заключения контракта.

Чем знаменито здание?

После Октябрьской революции 21 декабря 1917 года в доме собрался первый уездный съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов, на который съехались делегаты из всех волостей Балахнинского уезда, и была провозглашена советская власть.

На первом съезде были избраны уездный исполнительный комитет и комиссары: уездный комиссар, комиссары охраны, Красной гвардии, продовольствия, финансов, земледелия, юстиции, казначейства, труда.