"АПЗ" стал участником образовательной программы в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"

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Сотрудники АО "АПЗ" стали участниками образовательной программы Министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".
Программа, оператором которой выступает Всероссийская академия внешней торговли, разработана для специалистов и руководящего состава предприятий с целью повышения производительности труда в условиях глобальных преобразований и технологических инноваций. В 2019 году ее участниками стали представители 36 субъектов РФ.
Учеба рассчитана на шесть месяцев и построена по модульному принципу: по три дня очного обучения в Академии ежемесячно, межмодульная дистанционная работа над заданиями и реальными проектами по производительности труда. Плюсами программы можно назвать ее практический уклон, возможность получить рекомендации от преподавателей и спикеров – специалистов высокого класса в соответствующей сфере, наладить деловые связи и обменяться опытом с коллегами-представителями предприятий страны.
В конце июня арзамаские приборостроители (заместитель главного технолога по подготовке нормативной документации Вадим Зубарев, управляющий 1-м производством Дмитрий Махотин и начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин) прошли первый модуль программы - "Экономика и организация производства". Он охватил такие вопросы, как "Производительность в мире и в России: тенденции и аналитика", "Российские и мировые практики повышения производительности", "Экономика управления: повышение операционной эффективности", "Работа с людьми и мотивация", "Технологии в производстве: автоматизация и digital-трансформация".
Следующими модулями станут изучение бизнес навыков, работа по специализации, стажировка на предприятиях, итоговая защита.
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