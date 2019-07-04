Последние новости рубрики Общество
14 июля 2019 08:45  [65] "Во многих населённых пунктах почтовое отделение становится одним из важнейших центров общественной жизни", - Глеб Никитин
13 июля 2019 06:02  [942] Вы не поверите, но в Нижнем Новгороде в конце недели дожди почти прекратятся
12 июля 2019 18:28  [403] Нижний сегодня: главные события дня
12 июля 2019 17:35  [238] Дроны нового поколения станут следить за нижегородскими лесами
12 июля 2019 17:31  [277] Девятнадцать учителей признаны лучшими в Нижегородской области
12 июля 2019 17:02  [181] Красный диплом получили 29 выпускников дзержинского филиала Президентской академии
12 июля 2019 16:02  [286] Музей или церковь: градозащитники готовят обращение губернатору по Нижегородскому острогу
12 июля 2019 14:21  [295] Учения прошли на гидротехнических сооружениях Сормовской ТЭЦ
12 июля 2019 13:22  [317] Трамваи и троллейбусы перестанут ходить по Бекетова 12-15 июля
12 июля 2019 12:41  [519] "АПЗ" стал участником образовательной программы в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"
Общество

"Во многих населённых пунктах почтовое отделение становится одним из важнейших центров общественной жизни", - Глеб Никитин

14 июля 2019 08:45  [65] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем российской почты. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

"Сегодня на территории Нижегородской области работает более 1000 мобильных, передвижных, стационарных отделений и пунктов почтовой связи. Более 8400 человек трудятся в этой сфере, в том числе более 2700 почтальонов и почти 2300 операторов почтовой связи. Ежедневно почтовые отделения региона обслуживают более 110 тысяч человек, обрабатывают более 14 тысяч посылок и почти 35 тысяч писем!

Во многих населённых пунктах почтовое отделение становится одним из важнейших центров общественной жизни, куда люди приходят по самым разным поводам. Особое отношение - к профессии почтальона. Их знают по именам, ждут и встречают с радостью. Несмотря на развитие цифровых технологий, почта всегда будет востребованной и актуальной!

Всем сотрудникам почты желаю здоровья и благополучия! Пусть благодаря вашей работе мы всегда будем оставаться на связи друг с другом!" – отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph