"Во многих населённых пунктах почтовое отделение становится одним из важнейших центров общественной жизни", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем российской почты. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

"Сегодня на территории Нижегородской области работает более 1000 мобильных, передвижных, стационарных отделений и пунктов почтовой связи. Более 8400 человек трудятся в этой сфере, в том числе более 2700 почтальонов и почти 2300 операторов почтовой связи. Ежедневно почтовые отделения региона обслуживают более 110 тысяч человек, обрабатывают более 14 тысяч посылок и почти 35 тысяч писем!

Во многих населённых пунктах почтовое отделение становится одним из важнейших центров общественной жизни, куда люди приходят по самым разным поводам. Особое отношение - к профессии почтальона. Их знают по именам, ждут и встречают с радостью. Несмотря на развитие цифровых технологий, почта всегда будет востребованной и актуальной!

Всем сотрудникам почты желаю здоровья и благополучия! Пусть благодаря вашей работе мы всегда будем оставаться на связи друг с другом!" – отмечается в поздравлении.