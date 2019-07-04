Трамваи и троллейбусы перестанут ходить на Бекетова 12-15 июля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Трамваи и троллейбусы перестанут ходить на улице Бекетова Нижнего Новгорода 12-15 июля 2019 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет о трамваях маршрутов №№ 18 и 19 и троллейбусах №13. Движение этого транспорта закрывается с 20:00 12 июля до 05:00 15 июля.

Изменения обусловлены ремонтными работами на Бекетова.

Помимо вышеперечисленного транспорта изменения коснутся ряда маршрутов автобусов.

Автобус № А-26 станет передвигаться по маршруту "Улица Долгополова - Улица Заярская" и "Улица Заярская - м/р Кузнечиха 2";

№ А-37 "Поселок Ближнеконстантиново - Улица Заярская" и "Улица Заярская - м/р Кузнечиха 2";

№ А-51 "ЗКПД-4 - Улица Заярская" и "Улица Заярская - м/р Кузнечиха 2";

№ А-62 "Автовокзал Щербинки - Улица Заярская" и "Улица Заярская - Улица Усилова";

№ А-72 "Автовокзал Щербинки - Улица Заярская" и "Улица Заярская - м/р Верхние Печеры";

№ А-85 "м/р Юг - Улица Заярская" и "Улица Заярская - м/р Верхние Печеры".

Движение автобусов маршрутов №№ Т-18, Т-50, Т-81, Т-91, Т-94, следующих от проспекта Гагарина в направлении площади Советская, будет временно организовано по улице Бекетова, улице Нартова, улице Медицинская, улице Юбилейная, улице Моховая, улица Бекетова и далее по маршрутам. В обратном направлении по этой же схеме.

Движение автобусов маршрута № Т-82, следующего от улицы Корейской в направлении площади Советской, будет временно организовано по улице Медицинской, улице Юбилейной, улице Моховой и далее по маршруту. В обратном направлении движение организовано по этой же схеме.