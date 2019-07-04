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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем рыбака

14 июля 2019 11:47  [96] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем рыбака, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля.

"В Нижегородской области с ее богатыми водными ресурсами рыбный промысел всегда играл важную роль. Сегодня рыбалкой увлекаются тысячи жителей региона, а для кого-то она стала настоящей профессией. К нам, чтобы порыбачить, приезжают и гости из других уголков страны. На сегодняшний день Нижегородская область – единственный регион, который проводит соревнования по всем видам рыболовного спорта в России, в том числе соревнования федерального уровня.

За последние годы число рыболовов-спортсменов постоянно увеличивается. Все больше в их рядах представительниц прекрасного пола. Рыбалка становится по-настоящему семейным видом отдыха и пользуется популярностью у подрастающего поколения. Это важный этап в экологическом воспитании. Настоящий рыбак всегда бережно относится к природе, любит и понимает ее.

В этот день поздравляю всех, кто увлечен рыбалкой, охраняет водоемы от браконьеров, изучает и восполняет рыбные запасы региона! Уверен, что вместе мы сможем сохранить и приумножить наши природные богатства!" – отмечается в поздравлении.

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