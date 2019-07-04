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Бизнес

Новый пятиэтажный ТЦ начал работать в Автозаводском районе

12 июля 2019 13:41  [158] Бизнес

Новый пятиэтажный торговый центр начал работать в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает представитель торгового центра.

В пресс-релизе говорится, что ТЦ "Автозаводец" стал первым торговым центром, который вышел на рынок Нижнего Новгорода за последние четыре года.

Сейчас в Автозаводском районе функционирует шесть ТЦ. "Однако этот район имеет хороший потенциал для девелопмента торговой недвижимости, до ввода в эксплуатацию "Автозаводца", обеспеченность жителей района составляла 184 кв. м на 1000 человек, против среднегородского 598 кв. м на 1000 человек", - говорится в сообщении.

Якорными арендаторами нового торгового центра являются продуктовый супермаркет, гипермаркет цифровой и бытовой техники, а также спортивный супермаркет.

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