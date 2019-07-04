Как использовать промокоды?

Использование промокодов позволяет получить выгоду при покупке определенных товаров.

Промокод представляет собой уникальный код, используя который человек может получить скидку на определенное товары или услуги онлайн. Обычно промокоды распространяются на специальных сайтах, к примеру, здесь https://bonkod.com/by/,

на бесплатной основе.

После того, как будет найден промокод, можно отправляться в выбранной магазин за покупками. Использовать промокод очень просто. Для этого необходимо его вести в специальном поле оформления заказа. Сегодня промокоды практически всегда используется в крупных интернет-магазинах в виде поощрительных акций. Переходить на страницу магазина необходимо непосредственно с сайта, распространяющего промокоды.

В каждом промокоде предусматривается срок действия. Но замечено, что просроченные промокоды часто действуют еще некоторое время. Поэтому, если хочется купить какой-либо товар, но скидок по нему уже нет, можно рискнуть и ввести старый код. С большой вероятностью он пройдет.

Иногда интернет-магазины предлагают промокоды за подписку на e-mail рассылку. Но в этом случае можно на получить огромное количество спама в почтовом ящике, что не всегда удобно. Поэтому лучше подписываться на рассылку промокодов на специальных сервисах. Обычная в этом случае рассылка осуществляется один раз в неделю.

Следует, перед тем как использовать промокод, внимательно изучить информацию по нему. Очень часто промокод можно применить только на определенных условиях, к примеру, это часто касается суммы покупки. Если не удается найти промокод, но при этом планируется приобрести дорогостоящий товар с определенной выгодой, то можно обратиться в службу поддержки конкретного интернет-магазина с просьбой предоставить скидку в виде индивидуального промокода. Очень часто интернет-магазины в этом случае идут навстречу.

Промокоды - это выгодно и просто. Благодаря им можно купить товары более выгодно. Поэтому нужно научиться ими пользоваться. Заблуждением является то, что за промокоды нужно платить. Они распространяются абсолютно бесплатно, так как являются рекламными акциями, нацеленными на привлечение клиентов.

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