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Культура и отдых

"Макарьевская ярмарка" пройдет в Лыскове Нижегородской области 13 июля

12 июля 2019 14:13  [97] Культура и отдых

Фото: с сайта nnwelcome.ru

Межрегиональная православная "Макарьевская ярмарка" мастеров народного художественного творчества пройдёт в Лыскове 13 июля 2019 года. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Ярмарка пройдет в рамках празднований 609-й годовщины образования города Лысково и 90-летнего юбилея Лысковского района.

Гостей мероприятия ждут увлекательные мастер-классы по народному художественному творчеству во всех его видах и жанрах. Красочные костюмированные фотозоны, а также экскурсии по городу и его святыням.

Программа ярмарки:

10:00 – 12:00 – начало работы ярмарки;
10:00 – 13:30 – проведение экскурсионного тура "По храмам земли Лысковской";
12:00- 16:00 - организация питания участников;
13:30 – торжественное открытие ярмарки, выступление ансамбля русской песни "Вольница";
13:30 – 17:00 – работа ярмарки;
17:00 – 18:00 – торжественное закрытие ярмарки, выступление ансамбля народной песни "Пэчворк":

Историческая справка:

Лысковская земля – место с красивейшими видами и богатейшей историей: Еще в начале XVII века у стен Макарьевского монастыря работала известная на весь мир ярмарка. Именно она являлась местом сосредоточения и объединения мастеров и ремесленников со всего мира: После пожара в 1816 году ярмарка была перенесена в Нижний Новгород.

Проект "Макарьевская ярмарка" несет в себе идею возрождения ярмарки, которая вновь сможет объединить мастеров, ремесленников и торговцев в месте, где все когда-то начиналось.

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