"Макарьевская ярмарка" пройдет в Лыскове Нижегородской области 13 июля

Фото:
Межрегиональная православная "Макарьевская ярмарка" мастеров народного художественного творчества пройдёт в Лыскове 13 июля 2019 года. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Ярмарка пройдет в рамках празднований 609-й годовщины образования города Лысково и 90-летнего юбилея Лысковского района.
Гостей мероприятия ждут увлекательные мастер-классы по народному художественному творчеству во всех его видах и жанрах. Красочные костюмированные фотозоны, а также экскурсии по городу и его святыням.
Программа ярмарки:
10:00 – 12:00 – начало работы ярмарки;
10:00 – 13:30 – проведение экскурсионного тура "По храмам земли Лысковской";
12:00- 16:00 - организация питания участников;
13:30 – торжественное открытие ярмарки, выступление ансамбля русской песни "Вольница";
13:30 – 17:00 – работа ярмарки;
17:00 – 18:00 – торжественное закрытие ярмарки, выступление ансамбля народной песни "Пэчворк":
Историческая справка:
Лысковская земля – место с красивейшими видами и богатейшей историей: Еще в начале XVII века у стен Макарьевского монастыря работала известная на весь мир ярмарка. Именно она являлась местом сосредоточения и объединения мастеров и ремесленников со всего мира: После пожара в 1816 году ярмарка была перенесена в Нижний Новгород.
Проект "Макарьевская ярмарка" несет в себе идею возрождения ярмарки, которая вновь сможет объединить мастеров, ремесленников и торговцев в месте, где все когда-то начиналось.
(0+)
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+