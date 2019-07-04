Особенности механических часов

Механические часы в современном мире остаются востребованными, несмотря на сложность конструкции.

Достоинством механических часов считается их долговечность. Очень важно, что при любой поломке можно произвести ремонт часов. Но, как правило, при правильном уходе механические хронометры редко выходят из строя.

Прежде всего, необходимо помнить, что любые механические часы, нуждаются в обязательном профилактическом ремонте. Как правило, производитель называет сроки в инструкции, в среднем они могут быть 3-5 лет. Профилактический ремонт должен проводиться в сервисном центре конкретной фирмы. Это связано с тем что, что иногда возникает необходимость заменить отдельные компоненты. В процессе профилактического ремонта обязательно проводится замена смазки и регулировка точности хода. Самостоятельно такие операции без специальных навыков выполнить невозможно.

Большинство бытовых моделей механических часов отличается чувствительностью к сильным ударам и вибрации. Кроме того изделия не отличаются влагоустойчивостью и отрицательно реагируют на воздействие магнитных полей.

Учитывая вышесказанное, следует снимать с руки механические часы при физической работе, к примеру, используя кувалду или отбойный молот. Делать это нужно и при занятиях экстремальными видами спорта и при активном времяпровождении. Что касается магнитных полей, не стоит оставлять часы рядом с микроволновой печью или динамиками. Ухудшаться работа механизма может при экстремальных температурах и резких их перепадах. Причем низкие температуры привозят загустеванию смазки.

Механические часы обычно рекомендуется заводить утром и вечером, предварительно сняв их с рук. При наличии автоподзавода следует понимать, что он не предназначен для того чтобы заводить часы простым встряхиванием.

Обычно ремонт механических часов не вызывает сложностей, если он проводится мастером в сервисе или специализированной мастерской. На начальном этапе проводится точная диагностика, что позволяет отремонтировать изделие в кратчайшие сроки. Гарантия качественного ремонта может быть только при использовании высокоточного современного оборудования.

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