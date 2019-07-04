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Общество

Учения прошли на гидротехнических сооружениях Сормовской ТЭЦ

12 июля 2019 14:21  [74] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Тактико-специальное учение по ликвидации аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" прошло 11 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Учение проводилось совместно с представителями регионального ГУ МЧС России.

Согласно вводной, решетки приемных камер циркуляционных насосов береговой насосной станции ТЭЦ оказались забитыми шугой (рыхлым льдом). Это вызвало кавитацию насосов и соответственно падение давления в циркуляционных водоводах с последующим отключением генерирующего оборудования ТЭЦ технологическими защитами.

После получения вводной на ТЭЦ был произведен сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). На береговую насосную станцию немедленно выдвинулись нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) – аварийные бригады котлотурбинного цеха и централизованной ремонтной службы, оснащенные специальной техникой, необходимым оборудованием, инструментом и материалами.

Аварийные работы – очистка приемного ковша и решеток, пропаривание приемных камер циркуляционных насосов завершились раньше, чем это предусматривалось нормативным временем. Выработка электроэнергии, "прекратившаяся" в момент "аварии", возобновилась.

"Ситуации, подобные той, которая отрабатывалась сегодня, могут возникнуть в осенне-зимний период, в первую очередь во время ледостава, и к ним необходимо быть готовыми. В реальной обстановке четкие и слаженные действия, продемонстрированные членами КЧС и ОПБ и личным составом НАСФ, позволят избежать возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением теплоснабжения потребителей", - сказал начальник отдела по специальной работе нижегородского филиала "Т Плюс" Владимир Тригубенко.

"План мероприятия полностью выполнен. Учения показали, что на станции имеются необходимые силы и средства для проведения соответствующих аварийно-восстановительных работ", - отметил начальник отдела предупреждения ЧС управления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Сергей Кузнецов.

СПРАВКА:
Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис.

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

Сормовская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1974 году, обеспечивает тепловой энергией потребителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода. Установленная электрическая мощность станции - 350 МВт, установленная тепловая мощность - 646 Гкал/ч.

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Теги:
Т Плюс ТЭЦ
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