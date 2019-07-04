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Экономика

Нижний Новгород намерен прокредитоваться на 2,5 млрд рублей

12 июля 2019 16:30  [126] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода намерена прокредитоваться на 2,5 млрд рублей. Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

Мэрия разместила аукционы по выбору финансовых организаций которые откроют кредитные линии.

В частности, четыре аукциона предполагают открытие кредитных линий на 500 млн рублей, и еще по одной кредитной линии — на 200 млн и 300 млн рублей.

Процентная ставка по кредитам не должна превышать 8,5%. Таким образом, обслуживание кредитов обойдется бюджету города в 85 млн рублей. Мэрия просит кредитные средства сроком на один год.

Аукционы по выбору кредиторов состоятся 2 августа 2019 года.

По данным на 1 июля 2019 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составляет 10,7 млрд рублей, что на 3,8% меньше, чем в начале года.

Кредиты коммерческих банков в структуре долга составляют 4,1 млрд рублей (снижение на 29,1%), бюджетные кредиты — 1,6 млрд рублей (рост в 4,4 раза), муниципальный облигационный заем — 5 млрд рублей (без изменений).

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