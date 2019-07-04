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Общество

Красный диплом получили 29 выпускников дзержинского филиала Президентской академии

12 июля 2019 17:02  [66] Общество

Красный диплом получили 29 выпускников дзержинского филиала Президентской академии. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

Сегодня на торжественном мероприятии их вручили председатель Гордумы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов и первый заместитель главы администрации города Глеб Андреев.

Выпускники, педагоги и родители собрались в зале Дворца детского творчества.

"В такие минуты, когда завершился жизненный этап, и впереди ждет что-то новое, хочется пожелать, чтобы внутри вас всегда сохранялся "запал" - желание идти вперед, достигать вершин. И главное – постоянно продолжать учиться, развиваться, потому что в наше быстротечное время именно это залог успеха", - обратился к выпускникам Сергей Попов.

Директор Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Парамонов наградил активистов, которые на протяжении всех лет обучения были организаторами и участниками различных акций, мероприятий, проектов, среди них - члены Молодежного парламента IX созыва Вардуи Карапетян и Алексей Костин.

"Мы учились вместе с вами. И сейчас можно сказать, что вы помогли Академии стать лучше, добиться нашему филиалу тех высот, к которым мы пришли", - поблагодарил он ребят.

СПРАВКА:
В 2019 году Дзержинский филиал РАНХиГС окончили 128 выпускников, в том числе 29 завершили обучение с отличными результатами.

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