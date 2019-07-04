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Общество

Девятнадцать учителей признаны лучшими в Нижегородской области

12 июля 2019 17:31  [76] Общество

Девятнадцать учителей Нижегородской области признаны лучшими и удостоены премии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики региона.

Премия вручается за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие широкое общественное признание. Количество премий для каждого из субъектов РФ определяется Министерством просвещения Российской Федерации.

В конкурсе участвуют учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.

В 2019 году в конкурсе приняли участие 180 учителей. 19 человек стали победителями – получили премию в размере 200 тысяч рублей, выплачиваемую из федерального бюджета.

Это педагоги из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, а также из Сокольского, Вадского, Богородского, Воротынского, Городецкого и Кстовского муниципальных районов. 14 педагогов работают в городских школах, пять - в сельских.

Среди победителей три учителя биологии, два - русского языка и литературы, по три - иностранного языка, географии, истории и обществознания, один учитель химии, а также по одному - начальных классов, экологии, изобразительного искусства и физической культуры.

Победителями конкурса, получившими гранты в 96 тысяч рублей из областного бюджета, стали 66 педагогов, из которых, 18 работают в сельских школах.

Первое место в рейтинге учителей городских школ заняла учитель биологии МБОУ "Лицей" из Арзамаса Алевтина Усачева. Лучшим сельским учителем стала преподаватель русского языка и литературы Новомирской основной общеобразовательной школы Вадского района Андрей Маринин.

Экспертную оценку конкурсных документов проводила региональная конкурсная комиссия, объединившая руководителей образовательных организаций, представителей профессиональных объединений работодателей и общественных объединений, а также родителей.

Напомним, в своем историческом Послании Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил необходимость поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что решить масштабные задачи опережающего социально-экономического развития региона, невозможно без высокого уровня образования, без мотивированных на непрерывное развитие себя и своей страны профессионалов.

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