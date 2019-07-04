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Общество

Дроны нового поколения станут следить за нижегородскими лесами

12 июля 2019 17:35  [42] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дроны нового поколения станут следить за нижегородскими лесами; данная техника повысит оперативность обнаружения пожаров. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

Два дрона нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета поступили на вооружение лесопожарных служб региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что, начиная с конца 2018 года, в регионе началось масштабное обновление парка техники лесных служб.

"Мы приняли решение выделить дополнительное финансирование из областного бюджета на эти цели, ведь защита лесов от пожаров – это, по сути, защита здоровья нижегородцев. Не секрет, что состояние "зеленых легких" области напрямую влияет на экологическую обстановку", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что в рамках национального проекта "Экология" лесники в ближайшее время получат еще около 100 единиц новой лесопатрульной, лесопожарной и лесовосстановительной техники.

"Такого масштабного обновления лесной техники в Нижегородской области не было долгое время", - сообщил Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году Глеб Никитин принял решение выделить около 130 млн рублей на покупку новой автотехники для лесной службы региона. Лесники получили 34 единицы лесопатрульной и лесопожарной техники, укомплектованной навигационной системой и оборудованием для тушения лесных пожаров.

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