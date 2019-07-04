Последние новости рубрики Спорт
13 июля 2019 10:10  [56] Два юных нижегородских шахматиста получили медали на международном фестивале
12 июля 2019 09:57  [498] "Старт Чемпионата КХЛ обещает стать очень зрелищным и захватывающим для болельщиков "Торпедо", - Александр Харламов
10 июля 2019 18:31  [328] Всемирные игры ТАФИСА могут состояться в Нижнем Новгороде в 2024 году
08 июля 2019 18:49  [363] Почти тысяча нижегородцев станут собираться на площадке "Спорт Порт" для фитнес марафона
08 июля 2019 18:11  [290] Газон на нижегородском "Локомотиве" прошивают машиной, которых всего шесть единиц в мире
08 июля 2019 16:51  [320] Дзержинцы забили три мяча: сборная России на паралимпийском футболе обыграла команду из Таиланда
07 июля 2019 18:03  [488] ФК "Нижний Новгород" в домашнем матче уступил команде "Томь"
05 июля 2019 16:00  [606] Глеб Андреев наградил дзержинскую самбистку Елену Бондареву, занявшую первое место во II Европейских играх в Минске
04 июля 2019 11:04  [404] Еще два футболиста вошли в состав нижегородского клуба
03 июля 2019 16:16  [459] "День Рыбака" пройдет в Автозаводском парке 14 июля
Спорт

Два юных нижегородских шахматиста получили медали на международном фестивале

13 июля 2019 10:10  [56] Спорт

Фото: с сайта: rebenokvsporte

Два юных нижегородских шахматиста получили медали на международном фестивале в Костроме, проходившем с 4 по 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области.

Этап детского Кубка России по шахматам прошел в рамках 26-го шахматного фестиваля "Кубок Волги".

В турнире девочек до 11 лет победила Ангелина Шенкер, набрав 7,5 очков из 9 возможных.

Алексей Суриков с семью очками занял третье место в турнире мальчиков до 9 лет.

Оба призера занимаются шахматами в ДЮСШ №2 города Кстово у тренера-преподавателя Александра Рубцова.

Ангелина Шенкер и Алексей Суриков – чемпионы Нижегородской области 2019 года в своих возрастных группах.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph