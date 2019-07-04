Два юных нижегородских шахматиста получили медали на международном фестивале Спорт

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Два юных нижегородских шахматиста получили медали на международном фестивале в Костроме, проходившем с 4 по 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области.

Этап детского Кубка России по шахматам прошел в рамках 26-го шахматного фестиваля "Кубок Волги".

В турнире девочек до 11 лет победила Ангелина Шенкер, набрав 7,5 очков из 9 возможных.

Алексей Суриков с семью очками занял третье место в турнире мальчиков до 9 лет.

Оба призера занимаются шахматами в ДЮСШ №2 города Кстово у тренера-преподавателя Александра Рубцова.

Ангелина Шенкер и Алексей Суриков – чемпионы Нижегородской области 2019 года в своих возрастных группах.