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Два юных нижегородских шахматиста получили медали на международном фестивале в Костроме, проходившем с 4 по 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области.
Этап детского Кубка России по шахматам прошел в рамках 26-го шахматного фестиваля "Кубок Волги".
В турнире девочек до 11 лет победила Ангелина Шенкер, набрав 7,5 очков из 9 возможных.
Алексей Суриков с семью очками занял третье место в турнире мальчиков до 9 лет.
Оба призера занимаются шахматами в ДЮСШ №2 города Кстово у тренера-преподавателя Александра Рубцова.
Ангелина Шенкер и Алексей Суриков – чемпионы Нижегородской области 2019 года в своих возрастных группах.
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