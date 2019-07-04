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Происшествия

Полуторогодовалая нижегородка упала с 8-го этажа во время отдыха в отеле в Сочи

13 июля 2019 10:47  [104] Происшествия

Фото: ЧП Сочи

Полуторогодовалая нижегородка погибла, упав с 8-го этажа во время отдыха в отеле в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 11 июля девочка вместе с отцом играла на балконе восьмого этажа в гостинице на проспекте Континентальном. В один момент она облокотилась на стеклянное ограждение балкона, стекло не выдержало, и ребенок упал вниз.

На место была вызвана бригада скорой помощи, но спасти девочку не удалось.

В результате происшествия следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ).

Местные СМИ сообщают, что семья приехала на отдых из Нижнего Новгорода.

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