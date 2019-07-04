Нижегородский суд начал рассмотрение дела о совершении сделки в отношении новорожденного Происшествия

Судебный процесс над женщиной, обвиняемой в совершении сделки в отношении новорожденного ребенка, начался в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, в июле 2018 года 42-летняя беременная женщина договорилась о сделке в отношении своего будущего ребенка. Она намеревалась после рождения безвозмездно передать его чужим людям.

В июле 2018 года обвиняемая по поддельным документам родила мальчика и дала ему фамилию, имя, отчество, позволяющие забрать его другой женщине. Спустя некоторое время роженица покинула родильный дом.

В марте 2019 года подозреваемая была задержана. Женщина полностью признала свою вину и сообщила информацию о соучастнице.

В настоящее время расследование уголовного дела по п. "б, д, з " ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (иная сделка в отношении человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, с использованием поддельных документов, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) завершено. Дело находится в суде, где рассматривается по существу.