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Происшествия

Ангар загорелся на территории недействующего завода в Дзержинске

13 июля 2019 13:53  [148] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по НО

Ангар загорелся на территории недействующего завода в Дзержинске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области 13 июля 2019 года.

Согласно информации, сообщение о пожаре на ул. Лермонтова, 20 поступило в 11:10. По этому адресу располагается ангар дзержинского завода химического оборудования "Заря".

На место выехала пожарная бригада из 27 человек. В 11:32 пожар был локализован. В 12:25 - открытое горение ликвидировано.

В результате пожара обрушилась кровля ангара на площади 2400 кв.м

Погибших и пострадавших нет.

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