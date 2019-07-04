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Ангар загорелся на территории недействующего завода в Дзержинске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области 13 июля 2019 года.
Согласно информации, сообщение о пожаре на ул. Лермонтова, 20 поступило в 11:10. По этому адресу располагается ангар дзержинского завода химического оборудования "Заря".
На место выехала пожарная бригада из 27 человек. В 11:32 пожар был локализован. В 12:25 - открытое горение ликвидировано.
В результате пожара обрушилась кровля ангара на площади 2400 кв.м
Погибших и пострадавших нет.
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