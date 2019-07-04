Три человека пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте

Три человека пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, иномарка столкнулась с полицейским автомобилем на улице Белинского вечером 12 июля. До этого она проехала перекресток на красный свет.

В результате пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Все они были доставлены в больницу, и после оказания необходимой медицинской помощи отпущены домой.

Виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался. На него составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)