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Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней (с 1 по 8 января включительно). Выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье) переносятся на 4 и 5 мая.
На празднование Дня защитника Отечества выделено три выходных: 22, 23 и 24 февраля. Как и на празднование Международного женского дня: 7, 8 и 9 марта.
На майские праздники дополнительные выходные дни будут: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая включительно.
Также россияне будут отмечать День России - 12, 13 и 14 июня, а также День народного единства - 4 ноября.
Таким образом, в 2020 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных.
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