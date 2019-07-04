Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год Культура и отдых

Фото: из соцсети Вконтакте

Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.

На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней (с 1 по 8 января включительно). Выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье) переносятся на 4 и 5 мая.

На празднование Дня защитника Отечества выделено три выходных: 22, 23 и 24 февраля. Как и на празднование Международного женского дня: 7, 8 и 9 марта.

На майские праздники дополнительные выходные дни будут: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая включительно.

Также россияне будут отмечать День России - 12, 13 и 14 июня, а также День народного единства - 4 ноября.

Таким образом, в 2020 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных.