Глава нижегородского отделения военно-исторического общества скончался от ножевого ранения Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте

Глава нижегородского отделения военно-исторического общества Олег Казаринов скончался от ножевого ранения. Об этом сообщается в группе Нижегородского регионального отделения РВИО в социальной сети ВКонтакте 13 июля 2019 года.

В пятницу 12 июля Олег Казаринов участвовал в подготовке к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции "Щит и меч" на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор".

Примерно около 22:45 один из участников мероприятия, прощаясь с остальными, подошел к Олегу Казаринову и внезапно ударил его ножом.

Мужчину доставили в нижегородскую больницу № 35, где он скончался во время операции.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, подозреваемый задержан. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). О мотивах хулигана пока ничего не известно.

Гражданская панихида и прощание состоится 15 июля с 11:30 до 12:30 по адресу: Нижний Новгород, ул. Ванеева, 211, на территории Детской областной клинической больницы. Остановка общественного транспорта "Кардиоцентр".

СПРАВКА:

Олег Игоревич Казаринов – журналист, автор книг по военной истории, заместитель руководителя Нижегородского объединения военно-исторических клубов "Новик", заместитель руководителя Нижегородского филиала Российской ассоциации реставраторов, председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Нижегородской области.