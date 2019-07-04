Кубок России по ловле поплавочной удочкой среди женщин открылся в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Соревнования за Кубок России по ловле поплавочной удочкой среди женщин открылись в Нижнем Новгороде на Гребном канале. Они проходят с 11 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на руководителя комитета по охране объектов животного мира Николая Бондаренко.

"Мы проводим соревнования за Кубок России среди женщин в Нижегородской области уже второй раз. Гребной канал был выбран потому, что здесь разнорыбье. На этом участке можно поймать и сорожку, и плотву, и щуку", - отметил Николай Бондаренко.

Николай Бондаренко отметил, что к Кубку России были допущены только сильнейшие спортсменки-женщины от субъектов Российской Федерации для участия в личном зачете.

"Нижегородская область один из немногих регионов в России, где проходят соревнования во всех дисциплинах рыболовного спорта. Это ловля на мормышку и блесну со льда, донной и поплавочной удочками, спиннингом с берега и с лодок, ловля карпа, кастинг", - добавил глава госохотнадзора.

Непосредственная подготовка и проведение соревнований поручены Общественной организации " Федерация рыболовного спорта Нижегородской области" и главной судейской коллегии, назначенной Федерацией рыболовного спорта России.

Участники должны иметь спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда и быть старше 14 лет.

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