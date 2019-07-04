Юные кстовчане получили медали детского Кубка Росси по шахматам

Фото Евгении Гаврилиной

Юные кстовчане получили медали детского Кубка Росси по шахматам. Об сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках 26-го шахматного фестиваля "Кубок Волги", проходившего в Костроме с 4 по 12 июля, состоялся этап детского Кубка России.

Согласно информации, Ангелина Шенкер победила в турнире девочек до 11 лет, набрав 7,5 очков из 9 возможных. Алексей Суриков с 7 очками занял третье место в турнире мальчиков до 9 лет.

Отмечается, что оба призёра занимаются шахматами в ДЮСШ №2 города Кстово у тренера-преподавателя Александра Рубцова и являются чемпионами Нижегородской области 2019 года в своих возрастных группах.