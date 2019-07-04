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Общество

Более 500 лифтов планируется заменить на территории региона в рамках программы капитального ремонта в 2019 году

14 июля 2019 10:15  [60] Общество

Более 500 лифтов планируется заменить на территории региона в рамках программы капитального ремонта в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Нижегородской области.

Согласно информации, 430 подъёмников расположены в 132 домах Нижнего Новгорода и ещё 79 в 28 домах Сарова, Павлова и Заволжья. В перечень входит в том числе и замена лифтов, которая была запланирована, но не произведена в 2018 году.

По словам генерального директора фонда Дмитрия Гнатюка, уже проведены работы по замене 163 лифтов. По данным чиновника, в настоящее время на электронной площадке фонда размещено три аукциона по выбору подрядных организаций для производства работ по замене 195 подъемников в 62 многоквартирных домах.

"Подрядчики должны будут заменить 131 лифт в 38 высотках Нижнего Новгорода и 64 лифта в 24 домах в Нижегородской области. Победители по этим аукционам будут определены в первых числах августа", - уточнил он.

На реализацию программы по замене лифтового оборудования в 2019 году выделено почти 400 млн рублей.

Также для ускорения процесса ввода в эксплуатацию лифтового оборудования и снижения количества жалоб и обращений от населения региональным фондом капремонта проведены переговоры и направлено предложение в адрес Ростехнадзора о включении соответствующего представителя в состав экспертной комиссии по приёмке работ.

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