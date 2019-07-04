Подрядчику в нижегородском парке Дубки рекомендовано работать активнее Общество

Подрядчику в нижегородском парке Дубки рекомендовано работать активнее

Заместитель главы города Виктор Сдобняков по итогам еженедельного объезда объектов благоустройства рекомендовал подрядчику в парке Дубки работать активнее. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В частности, глава Ленинского района Алексей Глазов доложил, что подрядчик уже отстаёт от графика работ и до сих пор не предоставил документы, подтверждающие оплату игровых и спортивных элементов.

Виктор Сдобняков при этом напомнил, что все работы должны быть завершены к окончанию сезона отпусков. "Местные жители много сил вложили в этот проект и вместе с экологами пристально наблюдают за его реализацией. Надо дать им возможность оценить результат уже в начале осени", – заявил он.

Как сообщалось ранее, в рамках второй очереди работ по программе формирования комфортной городской среды в парке Дубки продолжат обустройство детской площадки, сделают спортивную, а также площадку для выгула собак и несколько мест для тихого отдыха.

По словам главы города Владимира Панова, в 2019 году на благоустройство территорий Нижнего Новгорода по программе формирования комфортной городской среды выделено на треть больше средств, чем в 2018 году. Работы идут на 15 общественных пространствах: это вторые очереди работ в парках и скверах, начатые в прошлом году, а также восемь новых пространств. Кроме того, в программу благоустройства на этот год вошли 138 городских дворов.