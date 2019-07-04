Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшую ночь Общество

Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшую ночь

Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшую ночь. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, грозы ожидаются местами по восточной половине региона уже в ближайшие 1-3 часа. При этом отмечается, что такой прогноз сохранится и в первую половину ночи 15 июля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в спасательном ведомстве готовятся к возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, но не выше муниципального уровня. В частности, возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, молниями, нарушения в работе систем ЖКХ.