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Общество

Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшую ночь

14 июля 2019 19:05  [88] Общество
Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшую ночь

Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшую ночь

Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшую ночь. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, грозы ожидаются местами по восточной половине региона уже в ближайшие 1-3 часа. При этом отмечается, что такой прогноз сохранится и в первую половину ночи 15 июля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в спасательном ведомстве готовятся к возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, но не выше муниципального уровня. В частности, возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, молниями, нарушения в работе систем ЖКХ.

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