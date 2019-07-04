фото: пресс-служба ПИМУ
Юношу из Белгорода с 80% ожогов тела доставили в нижегородский ожоговый центр. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.
Согласно информации, четыре дня назад 17-летний юноша получил 80% ожогов тела и термоингаляционную травму. В частности, из-за неосторожности при обращении с бензином произошло воспламенение.
Его доставили реанимобилем в Ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. По словам врачей, большинство ожогов носят поверхностный характер, что позволило осуществить транспортировку.
В настоящее время пациента госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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