Юношу из Белгорода с 80% ожогов тела доставили в нижегородский ожоговый центр Происшествия

фото: пресс-служба ПИМУ

Юношу из Белгорода с 80% ожогов тела доставили в нижегородский ожоговый центр. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.

Согласно информации, четыре дня назад 17-летний юноша получил 80% ожогов тела и термоингаляционную травму. В частности, из-за неосторожности при обращении с бензином произошло воспламенение.

Его доставили реанимобилем в Ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. По словам врачей, большинство ожогов носят поверхностный характер, что позволило осуществить транспортировку.

В настоящее время пациента госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.