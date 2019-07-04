Группа Uma2rman записала продолжение Ночного дозора
Группа Uma2rman записала продолжение "Ночного дозора". Об этом сообщил в своём аккаунте в Instagram участник группы Владимир Кристовский.
Согласно информации, песня является продолжением истории "Ночного дозора" и теперь называется просто "Дозор". В ней рассказывается история Антона Городецкого из серии романов Сергея Лукьяненко.
Прослушать композицию можно по ссылке: https://link.monolitmusic.ru/dozor
Напомним, саундтрек к фильму "Ночной дозор" стал хитом, прославившим группу Uma2rman из Нижнего Новгорода в 2014 году.
Ранее сообщалось, что группа "Uma2rman" выступилали на открытии стадиона "Нижний Новгород" и на фестивале болельщиков FIFA FUN FEST к ЧМ-2018.
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