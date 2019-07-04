Сорок человек эвакуировали из-за обнаружения сумки в нижегородской гостинице Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сорок человек эвакуировали из-за обнаружения сумки в нижегородской гостинице. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 14 июля 2019 года, поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в гостиничном комплексе на ул. Горького.

На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования. Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе 15 детей. Подозрительный предмет обследован, угрозы не представляет. Работы завершены. Гостиница работает в штатном режиме.