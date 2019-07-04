Фото:
Сорок человек эвакуировали из-за обнаружения сумки в нижегородской гостинице. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 14 июля 2019 года, поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в гостиничном комплексе на ул. Горького.
На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования. Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе 15 детей. Подозрительный предмет обследован, угрозы не представляет. Работы завершены. Гостиница работает в штатном режиме.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+