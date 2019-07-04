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Происшествия

Росприроднадзор оштрафовал компанию за пожар на полигоне в Сергачском районе Нижегородской области

15 июля 2019 10:16  [95] Происшествия

Росприроднадзор оштрафовал компанию за пожар на полигоне ТКО, расположенного юго-восточнее села Ачка в Сергачском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ПФО.

В конце июня специалисты ведомства обследовали территорию полигона. Оказалось, что отходы горят и на полигоне сильное задымление. По информации главного управления МЧС России по Нижегородской области площадь возгорания составила 300 кв.м. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Эксплуатацию данного полигона осуществляет ООО "АГЖО-Сергач". Компания в нарушение природоохранного законодательства допустила это возгорание.

Теперь юридическое и ответственное должностное лица компания заплатят штраф по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).

Также в отношении компании вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Отмечается, что после принятых Департаментом росприроднадзора по ПФО мер на полигоне была усилена охрана, в том числе в ночное время, организовано постоянное дежурство пожарной машины МЧС и мониторинг состояния воздуха в границах санитарной зоны, ведется дополнительное уплотнение отходов тяжелой техникой, проведен внеплановый инструктаж сотрудников.

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