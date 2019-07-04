Последние новости рубрики Культура и отдых
15 июля 2019 10:21  [72] Сабантуй отметили в Дзержинске
14 июля 2019 20:01  [220] Группа Uma2rman записала продолжение "Ночного дозора"
13 июля 2019 18:30  [275] Кубок России по ловле поплавочной удочкой среди женщин открылся в Нижнем Новгороде
13 июля 2019 15:47  [1414] Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год
12 июля 2019 15:58  [344] Зимний световой фонтан и Wi-Fi появятся в Первомайске Нижегородской области после благоустройства
12 июля 2019 15:06  [398] Гранитные плиты в нижегородском "Сквере им.1905 года" будут перекладывать
12 июля 2019 14:13  [317] "Макарьевская ярмарка" пройдет в Лыскове Нижегородской области 13 июля
11 июля 2019 17:30  [571] Полотна кисти Шишкина и Айвазовского представят на выставке "Сокровища музеев России" в Нижнем Новгороде
11 июля 2019 15:45  [398] Клумбы разбили на пл.Горького и у театра драмы в Нижнем Новгороде
11 июля 2019 13:07  [1086] "Рок Чистой Воды-2019" впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной
Культура и отдых

Сабантуй отметили в Дзержинске

15 июля 2019 10:21  [72] Культура и отдых

Фото: Дума Дзержинска

Сабантуй отметили в Дзержинске. Как отметили в пресс-службе городской Думы, гостей праздника поздравил председатель Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов. Праздник организуют в Дзержинске в течение двадцати пяти лет.

"Наш город многонациональный, и праздник этот праздник объединяет нас. Он очень добрый и веселый. Хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний день вы провели именно так - по-доброму, весело, в кругу друзей", - сказал он.

Сабантуй развернулся в городском парке, где были организованы традиционные и любимые дзержинцами соревнования и игры этого праздника - армреслинг, бег в мешках, национальная борьба "Кореш", "найди монетку в кефире", бой глиняных горшков и многое другое.

Первые места в состязании по поднятию гири завоевала семейная пара - Анжелина и Сергей Страховы. Анжелина подняла гирю 30 раз, а Сергей - 73. Анжелина стала единственной женщиной, которая приняла участие в соревнованиях по гиревому спорту.

Для любителей песенного творчества и танцев на главной сцене парка выступили исполнительницы из Татарстана - Алсу Валиуллина и Айгуль Бариева, а также ди-джеи Радик Ярулин и Айрат Сафин.

В торжественном открытии юбилейного праздника приняли участие и.о. главы города Глеб Андреев, председатель местной национальной автономии татар – Рамиль Надюков и уважаемые гости - главный имам-хатыб Дзержинской соборной мечети, председатель духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и области Гаяз-хазрат Закиров и член совета Региональной национально-культурной автономии татар области Данила Латыпов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph