Сабантуй отметили в Дзержинске Культура и отдых

Фото: Дума Дзержинска

Сабантуй отметили в Дзержинске. Как отметили в пресс-службе городской Думы, гостей праздника поздравил председатель Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов. Праздник организуют в Дзержинске в течение двадцати пяти лет.

"Наш город многонациональный, и праздник этот праздник объединяет нас. Он очень добрый и веселый. Хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний день вы провели именно так - по-доброму, весело, в кругу друзей", - сказал он.

Сабантуй развернулся в городском парке, где были организованы традиционные и любимые дзержинцами соревнования и игры этого праздника - армреслинг, бег в мешках, национальная борьба "Кореш", "найди монетку в кефире", бой глиняных горшков и многое другое.

Первые места в состязании по поднятию гири завоевала семейная пара - Анжелина и Сергей Страховы. Анжелина подняла гирю 30 раз, а Сергей - 73. Анжелина стала единственной женщиной, которая приняла участие в соревнованиях по гиревому спорту.

Для любителей песенного творчества и танцев на главной сцене парка выступили исполнительницы из Татарстана - Алсу Валиуллина и Айгуль Бариева, а также ди-джеи Радик Ярулин и Айрат Сафин.

В торжественном открытии юбилейного праздника приняли участие и.о. главы города Глеб Андреев, председатель местной национальной автономии татар – Рамиль Надюков и уважаемые гости - главный имам-хатыб Дзержинской соборной мечети, председатель духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и области Гаяз-хазрат Закиров и член совета Региональной национально-культурной автономии татар области Данила Латыпов.